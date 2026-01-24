「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）３月１日に６５歳の誕生日を迎え、師匠としての定年を迎える常盤山親方（元小結隆三杉）が２４日、館内で定年会見を行った。５５歳だった２０１６年４月に千賀ノ浦部屋を継承。１８年１０月に貴乃花部屋を吸収し、翌年春場所後に貴景勝が大関に昇進。２０年１１月に常盤山部屋に改称した。常盤山親方は「１０年限定で部屋を持つ時、おかみに相談したら『いいんじゃないの』