１月２４日の中山５Ｒ・３歳未勝利（芝２２００メートル＝１８頭立て）は２番人気のミッキーファルコン（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）がデビュー２戦目で初勝利を飾った。鞍上のレイチェル・キング騎手＝英国＝は２Ｒ、３Ｒに続いてこの日３勝目を挙げた。勝ち時計は２分１２秒０（良）。五分のスタートから中団を追走。直線は外に持ち出し、力強く伸びて２着に１１／４差をつけて勝利した。母は１５年オーク