石橋脩騎手（４１）＝美浦・フリー＝は、１月２４日の中山８Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１８００メートル＝１１頭立て）でライズトゥザトップ（牝４歳、美浦・牧光二厩舎、父パイロ）に騎乗した際、発走前に同馬が発馬機内で暴れたため右手を負傷した。同馬は競走除外となった。同騎手は９Ｒ以降の２鞍で乗り替わりとなった。騎手変更は以下の通り。９Ｒ（９）ミラーダカリエンテ荻野極（５５キロ）１２Ｒ（６）ペプロス