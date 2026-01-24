【モデルプレス＝2026/01/24】元AKB48の相笠萌が1月23日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。10年前との比較写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳元AKBメンバー「顔変わりすぎって定期的に書かれるけど」10年前と現在の姿◆相笠萌、10年前との比較ショット公開で「顔変わりすぎ」の声に言及相笠は「顔変わりすぎって定期的に書かれるけどよく見たら別にそんな変わってないし10年経ったらこのくらいは変わるだろ、平成も令和も