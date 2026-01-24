攻略POINT 【年齢】25年に復権した５歳馬に注目 年齢別成績は、４歳馬［1・3・1・13］、５歳馬［5・3・2・29］、６歳馬［3・2・6・35］、７歳以上［1・2・1・44］。 勝率で他を圧倒している５歳馬は22 ～24年に馬券対象から外れていたが、25年は１・３着と見事に復権。レース名が変わり、潮目が変わったと見た方が良さそうだ。 【実績】重賞３着以内かＯＰ特別勝ちが必要 「ステップ」の項で３勝クラス組が19年以