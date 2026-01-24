上海市浦東新区世博園区にある新開発銀行本部ビル。（ドローンから、２０２２年６月１７日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海1月24日】中国上海市に本部を置く国際開発金融機関、新開発銀行（NDB）は22日、上海農商銀行と、上海のグリーン（環境配慮型）発展を金融面から支援する転貸融資協定を結んだ。NDBが5年間で1億ドル（1ドル＝約159円）相当の人民元資金を提供し、再生可能エネルギー、環境保護、デジタル