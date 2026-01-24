好角家で知られるタレント・山根千佳（30）が24日までに自身のインスタグラムを更新。TBSの人気女子アナウンサーと相撲観戦したことを報告した。自身のインスタグラムで「今日の大相撲はTBSの出水麻衣アナと観戦できました！久しぶりにお会いできて嬉しかったです」とTBS出水麻衣アナウンサーと観戦したことを報告した。「いや〜、優勝争いは安青錦関が強い！！そこに実力者である霧島関と熱海富士関が追う展開！！どうなる