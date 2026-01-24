フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が24日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演。大相撲初場所中日に天皇陛下が観戦された「天覧相撲」について話した。徳光は「しかし国技館は熱いね、盛り上がっていますね。18日の両国国技館には割れんばかりの大拍手と歓声に包まれておりまして“この光景久しぶりだな”と思ったのが天皇御一家が大相撲初場所をご観戦されましてですね。天覧相撲は