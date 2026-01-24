よぉ追い込めるわ！▶▶この作品を最初から読む出張で全国を飛び回る営業マン・畑山ひろし。そんな彼が教育を任された女子新入社員・海原たまきは、筋トレに情熱を注ぐ筋金入りのマニア。会議中に突然腕立て伏せを始めたり、取引先への手土産にプロテインを持参したりと、予測不能な行動で畑山を振り回す海原。だが、彼女との出張では、いつも想像を超える“おいしい”体験が待っている…！越前ガニやヤギ汁（ヒージャー