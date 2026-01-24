衆議院の解散によって来月8日投開票の衆院選に向けた事実上の選挙戦が始まっています。各党はどのような目標を掲げて戦うのでしょうか、2日間にわけてお伝えします。【映像】衆院選に向けた事実上の選挙戦が始まる自民党は、「日本列島を、強く豊かに。」と訴えて、積極財政など高市政権の掲げる政策や、日本維新の会との新たな連立政権の枠組みなどについて信を問う考えです。高市総理大臣は、「総理としての進退をかける」