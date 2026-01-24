チームみらいの安野貴博代表は、衆議院解散をうけて福岡市で街頭演説を行い、テクノロジーを活用した政治資金の透明化を訴えた。【映像】チームみらい・安野代表の街頭演説（実際の様子）安野代表は、国政政党としての取り組みの一つとして、「政治とカネの問題を終わらせるためのツール」を紹介。党内にソフトウェアエンジニアチームを立ち上げ、政治資金の収入や支出を1円単位で検索できるウェブサイトを公開したと明かした