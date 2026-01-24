外国為替市場で円相場が1ドル＝155円台を付け急激な円高が進みました。為替介入への警戒感が高まっています。【映像】外国為替市場で1ドル155円台 急激な円高が進む円相場は、日本時間23日夕方の日銀・植田総裁の金融政策決定会合後の会見中に1ドル＝159円台まで円安方向となったあと、一時、157円台まで急激に円高が進みました。市場では、日本政府と日銀が為替介入への準備段階となる「レートチェック」を行ったとの見方も