アイドルグループ・日向坂46の高井俐香が、28日発売の『B.L.T.3月号』（東京ニュース通信社）に登場する。【全身ショット】圧巻スタイル！大人びた衣装も着こなす高井俐香16thシングル「クリフハンガー」にて初選抜入りを果たした五期生の高井がソログラビアに挑戦。撮影では高井の圧巻のスタイルと可憐さをフィーチャーした。モノトーン調のモードなワンピースや、大人の雰囲気漂うオールインワンの衣装など、18歳の高校3年