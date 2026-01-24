中国へ返還されることが決まっている東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダはあすが最終観覧日です。最後の週末となったきょうも多くの人たちが観覧に訪れています。【映像】中国に返還される上野動物園のジャイアントパンダ森嶋萌リポート「上野動物園は9時半の開園を前に続々と家族づれなどが集まっています。中にはパンダのぬいぐるみを持った人もいます」上野動物園では、中国に返還される双子のジャイアントパンダ