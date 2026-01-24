ゲイであることを公表しているプロゲーマーのRaitoが23日、X（旧ツイッター）を更新。恋人とパートナーシップ宣誓の制度を利用したことを発表した。Raitoは、「本日、長年の恋人とパートナーシップ宣誓してきました！日本では同性同士での結婚が未だ出来ないので、現状の僕らが果たせる最大限の証明になります」と報告。相手の顔は隠しているものの、パートナーとのツーショットも公開しており、「カミングアウトを皆様に受け入れ