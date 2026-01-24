サウジアラビアで開催されているＵ―２３アジアカップでＵ―２１世代で参戦している日本は、２０日の準決勝韓国戦に勝って、決勝（２４日＝日本時間２５日午前０時））で中国と対戦する。準決勝で日本に敗れた韓国は２３日の３位決定戦でベトナムにも敗れて４位に終わった。韓国メディア「スターニュース」は、この世代に関する日韓両国の強化方針に注目した。Ｕ―２１日本代表は、３月の国際Ａマッチ期間にトルコ・アンタル