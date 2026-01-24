オランダ１部アヤックスの元日本代表ＤＦ冨安健洋が２４日のホーム・フォレンダム戦で復帰を果たす可能性が出てきた。オランダメディア「ｖｉ」はＥＳＰＮの取材を引用する形で、フレッド・グリム監督の「多少の浮き沈みはあるものの、順調に回復している。土曜日にメンバーに加えられるかどうか判断する」とのコメントを紹介した。冨安は昨年２月に右膝の手術を受け、同７月にプレミアリーグ・アーセナルとの契約を解除し、無