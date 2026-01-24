西武の育成２年目左腕・佐藤爽投手（２２）が２４日、２月１日から始まる春季キャンプで初の１軍キャンプスタートを決め、「開幕支配下を狙えたら」と意気込んだ。星槎道都大から２４年育成ドラフト４位で西武に入団。１年目の昨季は支配下昇格こそかなわなかったが、シーズン途中から２軍で先発ローテーション入りを果たした。１軍戦で登板することが決まった際には、「どこでもいける」と先発、中継ぎのこだわりなく任され