小倉１１Ｒ・小倉牝馬ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝クリスマスパレード近走、着順は冴えないが、敗因は明確。ヴィクトリアマイル（９着）は出遅れが響き、絶好調で挑んだクイーンステークス（９着）もクシャミをした瞬間、頭を下げたタイミングでゲートが開き、万事休す。前走の福島記念（６着）も地下馬道を気にして落ち着きを欠き、踏ん張りが利かない走り。気性の繊細さが好走を妨げている印象だ。中間は１１月１４日に