女優の浜辺美波が２４日、都内で「プレミアム豊臣トーク」イベントに登壇した。出演するＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野大賀主演、日曜・後８時）の撮影の様子を語った。放送中の「豊臣兄弟！」は、兄・豊臣秀吉（池松壮亮）の天下統一をサポートし、「天下一の補佐役」と呼ばれた秀長（仲野）の目線から戦国時代を描く。浜辺は、秀吉の妻で天下統一を見守る寧々を演じている。演じる寧々について、「大河ドラマだから