俳優の妻夫木聡（45歳）が、1月23日に放送されたラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）に出演。今後「父親としての役をやってみたい」と語った。サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズで、松任谷由実と妻夫木聡が共演していることから、番組に妻夫木がゲストとして登場。松任谷が妻夫木に「これからやりたい役はありますか？」と尋ねると、妻夫木は「いやあ、それが最近、あん