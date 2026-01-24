LUNA SEAが2026年3月12日(木)、2025年12月23日より延期となっていた＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞の振替公演を東京・有明アリーナにて開催することが発表となった。LUNA SEAは、2025年12月18日の深夜、メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクの接触事故が発生したことを受けて、同年12月23日に予定していた＜LUNA SEA LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞有明公演の開催を延期していた。その後の調査