女優の浜辺美波が２４日、都内で「プレミアム豊臣トーク」イベントに登壇した。出演するＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野大賀主演、日曜・後８時）の撮影秘話などを語った。放送中の「豊臣兄弟！」は、兄・豊臣秀吉（池松壮亮）の天下統一をサポートし、「天下一の補佐役」と呼ばれた秀長（仲野）の目線から戦国時代を描く。本作は初回平均世帯視聴率が、関東地区で１３．５％（ビデオリサーチ調べ）を記録するなど好調