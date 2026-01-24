北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が昨年9月3日の中国戦勝節（第2次世界大戦勝利記念日）を迎えて訪中して以降、朝中関係に追い風が吹くという予想とは違い、可視的な成果が表れていない。朝ロ癒着の余波で疎遠になった朝中関係が本格的な解氷期を迎えたと見るのはまだ早いという評価が出ている。24日、情報筋によると、昨年末に準備が真っ最中だった丹東−新義州（シンウィジュ）間の新鴨緑江（アムノッカン）大橋の