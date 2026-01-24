水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、発信機の入ったぬいぐるみが「懸賞の当選者へのプレゼント」という趣旨の手紙とともに女性の実家に送られていたことがわかりました。【写真を見る】バイクにまたがる大内拓実容疑者“発信機”ぬいぐるみ 自宅特定か 「懸賞当選」装い…ネイリスト殺害12月、水戸市の自宅アパートでネイリストの小松本遥さん（31）が殺害され、元交際相手の大内拓実容疑者（28）が逮捕された