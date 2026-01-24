全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・東京ギフトパレットのスイーツブランド店『あさぎり牛乳』です。新店『あさぎり牛乳』リッチミルクサンド「ミルク」、「ミルクコーヒー」（各1個）400円、「静岡抹茶クリーム」（1個）410円ほろっと崩れるバターサブレでサンドされたクリームが軽やかで、ミルク感たっぷり。マスカルポーネチーズのコクがほんのり合わさったやさしい