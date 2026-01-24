全国有数の天然ヒラメの産地である平戸市で旬の味覚を楽しむ「平戸ひらめまつり」が24日開幕しました。 「平戸ひらめまつり」は全国でも有数の水揚げ量を誇る「天然ヒラメ」を楽しんでもらおうと、平戸市で30年前から続く恒例のイベントです。 開幕を前に23日、ヒラメの出荷式が行われました。 旬を迎えるヒラメは産卵前で脂がのった「寒ビラメ」とも呼ばれ、優しい甘さと締まった身が特徴です。 イベントでは市内27の宿泊施設