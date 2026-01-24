プロ野球・阪神は24日、チャンピオンユニホームのデザインを発表。このユニホームは、京セラドームと甲子園球場での開幕3連戦となる計6試合で、選手たちが着用します。コンセプトは「伝統×王者(強さ)」となっており、虎の意匠や刺繍などを含む全体がゴールド基調でデザインされました。また、右袖にはチャンピオンエンブレムが施され、左袖やキャップには球団のリーグ優勝回数を象徴する星が施されています。着用される6試合とは