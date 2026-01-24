お笑いコンビ・マユリカが24日、東京・新宿バルト9で行われたCS放送『マユリカの無人島友錠生活』の公開記念舞台あいさつ&特別企画付き上映イベントに登場した。本作は、2024年12月にCS放送「映画・チャンネルNECO」で放送されたマユリカ初単独冠特番『マユリカの東京友錠生活』が、ディレクターズ・カット版として昨年5月に映画化し、新感覚のバラエティ映画として、異例のヒットを記録したシリーズ第二弾。今回も昨年6月に