◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第6節BL東京 24―20 東京ベイ（2026年1月24日東京・秩父宮ラグビー場）2連覇王者のBL東京は、昨季準優勝の東京ベイを24―20（前半12―3）で下して5勝1敗とした。東京ベイは今季初黒星を喫して同じく5勝1敗となった。前半9分、東京ベイのSOバーナード・フォーリー（36）が約35メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて先制。BL東京は同19分、敵陣ゴール前のラインアウトモールからL