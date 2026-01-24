俳優伊藤英明（50）が23日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。14年に結婚した妻との出会いについて語った。笑福亭鶴瓶は極秘で伊藤の妻に取材していたことを明かし、鶴瓶は「めちゃめちゃかっこええし、家生まれた場所が近いねん、俺と」と語り、藤ケ谷も「その話ですごい盛り上がった」と明かした。伊藤は「結婚を諦めているところもあった。39歳で結婚したんですけど、この人に会った瞬間、『この人だ』っていう