HKT48地頭江音々（25）が24日、卒業写真集「ねね」（玄光社）発売記念イベントを都内で行った。2月の卒業コンサートを控え「そういう終わりを迎えられるアイドル人生なんて想像していなかったので、すごく幸せ」。写真集は「卒業してもさみしくないように」との思いを込めたとした。卒業後のことは未定。「私もどうなるんだろうって」と笑顔で語り「夢がアイドルだったので、卒業した後にまた新しい自分の夢がみつかったらいいな」