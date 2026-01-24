ヤクルトは24日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。▼ 一軍：浦添＜投手＞キハダ、清水昇、奥川恭伸、木澤尚文、吉村貢司郎、星知弥、山野太一、松本健吾、荘司宏太、石原勇輝、高梨裕稔、増居翔太、大西広樹、小澤怜史、坂本拓己、ウォルターズ、リランソ、下川隼佑、青柳晃洋、廣澤優＜捕手＞古賀優大、中村悠平、鈴木叶＜内野手＞赤羽由紘、山田哲人、内山壮真、松下歩叶、長岡秀樹、オスナ、石井巧、北村恵吾、武岡龍世