俳優の妻夫木聡（45歳）が、1月23日に放送されたラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）に出演。若い頃に共演して、その後、“役者を辞めた人”と“役者を続ける人”との違いについて語った。サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズで、松任谷由実と妻夫木聡が共演していることから、番組に妻夫木がゲストとして登場。妻夫木の出世作である映画「ウォーターボーイズ」（2001年）