ソン・ジュンギ主演の映画『私のオオカミ少年』などに出演し、約60年にわたり韓国映画界を支えてきた俳優ナム・ジョンヒが死去した。享年84歳。1月24日、元老映画人会および遺族などによると、ナム・ジョンヒは去る1月22日、自宅で息を引き取った。故人は1年前に脊椎の手術を受けた後、健康状態が悪化し、闘病生活を続けていたと伝えられている。【写真】ソン・ジュンギ、妊娠中のイギリス人妻と2ショット1942年生まれの故人は、19