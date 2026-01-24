情報通信の株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」は２４日までに、成人男女２００人を対象に実施した「人肌恋しいと感じる経験」に関するアンケート調査の結果を公開。「人肌恋しい」と感じたことがある人の割合は８４％に達し、「冬になり寒くなってきた」タイミングで人肌恋しくなる人が多いことが分かった。【人肌恋しいと感じた経験があるか？】●ある：１６８人（男性８２