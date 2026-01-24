歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。最近した夫婦げんかについて明かす場面があった。「隠し事しちゃってます」のテーマでメッセージが寄せられる中、「妻の寝顔写真をバレないようによく隠し撮りをします」とのメッセージが紹介された。結婚45年の和田は「寝顔を撮る…まだ一緒に寝てらっしゃるんですか、い