阪神は２４日、今季２カードで着用する「チャンピオンユニホーム」のデザインを発表した。着用はホーム開幕戦・３月３１日からのＤｅＮＡ３連戦（京セラ）と甲子園開幕戦となる４月７日からのヤクルト３連戦（甲子園）となる。今回のユニホームは「伝統×王者（強さ）」をコンセプトにデザインされ、虎の意匠や刺しゅうなどを含む全体をゴールド基調で統一した。また、球団のリーグ優勝回数を象徴する星（スター）をあしらった