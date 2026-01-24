柔道女子４８キロ級のパリ五輪金メダリスト、角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。正月太り解消の動画を公開し、反響を呼んだ。「年末年始太りすぎた体をもう一回引き締めていきたいと思います。体重計にもう何カ月も乗ってないから分からないけど。ほんとにやばいんですよ。服が入らない・・・」と苦笑いで明かし、体重計に乗ると、５７・５キロと予想の６０キロは