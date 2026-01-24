YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCKTV」への出演で話題の”なち”こと矢野ななかが、『B.L.T.3月号』（東京ニュース通信社）に登場する。【写真】超強烈な衣装で大胆ボディを披露した矢野ななか1st写真集の発売や、「佐久間宣行のNOBROCKTV」への出演動画が配信から約一ヶ月で350万回再生を超えるなど、今最も勢いに乗る矢野が、本誌に1年ぶりに登場。今回は5つもの衣装をまとい、それぞれ超強烈なポーズで撮影を行った