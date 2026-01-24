２０年１月１８日以来の小倉参戦となったクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝が、２４日の小倉７Ｒ（芝２６００メートル）をスズカミエール（牝５歳、栗東・吉村）で勝利。前回参戦時のバラーディスト以来、約６年ぶりの小倉Ｖとなった。ルメールは「２着馬の後ろでちょうどいいポジションだったし、ずっと冷静に走ってくれました。３コーナーからはあまり反応してくれなかったけど、直線ではジワジワと伸びてく