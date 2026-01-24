相続は「子供のいない夫婦」にとっても大きな課題です。特に、亡くなった配偶者が遺言書をのこしていない場合、相続人が予想以上に多く、遺産分割協議が泥沼化してしまうことも……。日経マネー（編）の書籍『絶対に避けたい！損する相続実例25』（日経BP）より、60代女性Bさんの事例とともに、「子供のいない夫婦」の相続トラブルを防ぐポイントについて解説します。夫の遺産は「全額相続」のはずが…「子供のいない夫婦」の争族