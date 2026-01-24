JR西日本によりますと、きょう（24日）午後1時20分ごろ、津山線（牧山駅～野々口駅間）で列車が倒れかかっている竹と接触したため、車両の安全確認と撤去作業を行いました。このため津山線の一部列車に約20分の遅れが出ているということです。 【写真を見る】【JR津山線】列車が倒れかかっている竹と接触一部列車に約20分の遅れ