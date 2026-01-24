子どもの頃は世界が狭いこともあり、自分の親を見て「親はこういうもの」と考えるでしょう。でも大人になって世界が広がったり、いろいろな経験をしたりすると、「自分の親がどこかズレている」こともわかるように。ママスタコミュニティのあるママも、母親におかしなところがあると気づいたようです。こんな投稿がありました。『独身のアラサーです。明らかな毒親ではないけれど、いろいろな人と関わるようになり、特に母親がおか