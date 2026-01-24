岐阜県高山市の飛騨一宮水無神社では節分を前に福豆の袋詰めが行われました。 【写真を見る】2万5000袋・計70キロを用意岐阜・高山市の飛騨一宮水無神社で節分祭の“福豆”を袋詰め 氏子婦人会のメンバーが袋にスプーンで炒った大豆を詰めていき2万5000袋70キロを用意します。 福豆は２月2日と3日の節分祭で参拝者に授与されます。