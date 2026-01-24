交流サイト（SNS）などインターネット上の誹謗中傷や差別に当たる投稿をした人に削除を命じ、従わない場合に5万円以下の過料を科せるようにする鳥取県の改正条例が25日施行される。県は、同様の条例を設けている都道府県は把握していないとしており、全国初とみられる。誹謗中傷の投稿への対応をプラットフォーム事業者らに義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法（情プラ法）」が昨年施行された。だが、投稿者に対する削