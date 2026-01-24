歌手の美川憲一さんが自身のインスタグラムで、食事の模様を投稿しています。 【写真を見る】【 美川憲一 】「カニを食べたわよ〜」一本食いを披露藤あや子・はるな愛・吉野ママと銀座の名店で食事会美川さんは「ど〜も〜美川よ〜」「カニを食べたわよ〜」と、いつもの調子でテキスト。投稿した写真では、素手でカニの脚をつかんだ美川さんが、見事なカニの脚肉・一本丸ごとにかぶりついています。 「#一本食い」と