【その他の画像・動画等を元記事で観る】キャストによる生演奏でライブシーンを完全再現した舞台で観客を熱狂の渦に巻き込んだLIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」のシリーズ４作目の上演が決定した。2023年8月に演劇の舞台「ぼっち・ざ・ろっく！」の初演、2024年９月に再演と続編を上演し、2025年6月には舞台版“結束バンド”による初のライブイベントを神奈川・KT Zepp Yokohamaと大阪・Zepp Namba（OSAKA）で開催。4年連続とな