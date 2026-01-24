タレントの矢口真里さん（43）が2026年1月20日、自身のインスタグラムを更新。43歳の誕生日を報告し、近影を披露した。「レベル43になりました」矢口さんは、「本日私レベル43になりました」と報告し、カメラ目線で微笑むショットを投稿した。「ゲーム好きとしてはまだまだですね」とつづっていた。「日々の早過ぎるスピードに置いていかれないように、一日一日を大切に過ごしていきたいと思っております」と43歳の抱負を語ってい