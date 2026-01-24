俳優の妻夫木聡（45歳）が、1月23日に放送されたラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）に出演。「45歳の、もう、おっさんって言われても過言ではない年」と語った。サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズで、松任谷由実と妻夫木聡が共演していることから、番組に妻夫木がゲストとして登場。松任谷によると、周りの女友達に妻夫木とCMで共演したと話すと羨ましがられたそうで、